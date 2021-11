Pizzabote in Markgröningen überfallen: Täter erbeuten Partypizza und Bargeld

Markgröningen (dpa/lsw) - Mit einem Baseballschläger bewaffnet und mit Skimasken getarnt haben zwei Männer einem Lieferanten eine große Partypizza und einen zweistelligen Betrag Bargeld abgeknöpft. Mit ihrer Beute flüchteten sie zu Fuß in die Dunkelheit in Richtung Wald, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Eine Fahndung blieb erfolglos.

Ein Unbekannter hatte die Pizza am Vorabend zu einer Adresse in Markgröningen (Landkreis Ludwigsburg) geordert. Als der 47 Jahre alte Fahrer des Lieferdienstes dort ankam, wurde er überfallen.

