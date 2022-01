Plieningen: 19-Jähriger im Verdacht mehrere Banknoten gefälscht zu haben

Ein 19-Jähriger steht im Verdacht der Polizei mehrere gefälschte Banknoten in Umlauf gebracht zu haben. Polizeibeamte konnten den jungen Mann am Mittwoch (26.01.) in Stuttgart-Plieningen festnehmen.

Wie kam es dazu

Im Dezember 2021 waren hauptsächlich in Plieninger Lebensmittelgeschäften mehrere gefälschte 50-Euro-Scheine aufgetaucht. Dies führte zu umfangreichen Ermittlungen der Polizei, die dem 19-Jährigen schließlich auf die Spur kamen. Bei einer Wohnungsdurchsuchung konnten neben knapp 200 gefälschten 50-Euro-Scheinen auch mehr als zwei Dutzend falsche 200-Euro-Scheine sowie weitere Beweismittel sichergestellt werden. Der 19-Jährige wurde am Mittwoch (26.01.) dem Haftrichter vorgeführt und in Vollzug gesetzt.