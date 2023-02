Plochingen: Gaststättenbetreiber durch Schuss schwer verletzt

Plochingen (dpa/lsw) - In Plochingen (Landkreis Esslingen) ist in der Nacht zum Samstag ein Mann durch mindestens einen Schuss schwer verletzt worden. Lebensgefahr bestehe nicht, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag. Der Täter oder die Täter seien flüchtig.

Den Angaben zufolge wurde die Tat am frühen Morgen gegen 3.20 Uhr in der Plochinger Innenstadt verübt. Die Hintergründe zur Tat liegen noch im Dunkeln. Ein 66-jähriger Gaststättenbetreiber war nach Polizeiangaben mit mehreren Gästen aus seinem Lokal ins Freie getreten, nachdem er Geräusche von klirrendem Glas gehört hatte. Die Personengruppe bemerkte die beschädigte Scheibe vor einem benachbarten Friseurgeschäft sowie zwei unbekannte Personen. Daraufhin feuerte einer der beiden unbekannten Täter mehrere Schüsse auf die Personengruppe ab. Die Gäste des Lokals wurden nicht verletzt. Der 66-Jährige musste per Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Polizei ist nach ihren Angaben am Samstag mit starken Kräften vor Ort, etwa um Spuren zu suchen. Zuvor war auch mit einem Hubschrauber nach dem Täter oder den Tätern gefahndet worden. Es werde derzeit noch geprüft, ob ein Zusammenhang mit zurückliegenden Straftaten in Ostfildern (15.02.) und in Eislingen/Fils (24.02.) bestehe. In beiden Orten wurde ebenfalls mit einer Waffe auf Personen geschossen.

Durch mehrere Schüsse aus einem Auto heraus wurde eine 21-Jährige in Eislingen/Fils schwer verletzt. In Ostfildern fand die Polizei Blutspuren am Tatort, jedoch keine Spur vom Täter oder Opfer. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.