Polizei-Einsatz am Katharinenhospital: Bomben-Entschärfungsteam gibt Entwarnung

Wegen einer herrenlosen Tasche hat es am Freitagabend (11.03.) einen größeren Polizeieinsatz am Katharinenhospital in Stuttgart gegeben. Ein Bomben-Entschärfungsteam des Landeskriminalamts (LKA) hat mittlerweile Entwarnung gegeben: "Gerade jetzt gibt der Entschärfer durch, dass der Koffer leer sei", sagte ein Sprecher der Polizei Stuttgart gegen 18.15 Uhr auf Nachfrage unserer Redaktion.

Klinik und Straßen wieder freigegeben

Die Polizei hatte zuvor den Eingangsbereich des Klinikums und die Kriegsbergstraße sowie angrenzende Straßen abgesperrt. "Diese Maßnahmen sind jetzt beendet", so der Sprecher. Alle abgesperrten Bereiche seien wieder freigegeben.

Die Klinik hatte den herrenlosen Koffer der Polizei gemeldet, nachdem sich über längere Zeit und nach einer Durchsage kein Besitzer zu erkennen gab. "Wir haben uns dann entschlossen, die Entschärfer vom LKA anzufordern", so der Polizeisprecher. Die Experten hätten den Koffer dann geröntgt, und dabei festgestellt, dass darin nichts zu finden sei.