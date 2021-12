Polizei-Großeinsatz bei Corona-Demos in Stuttgart

Die Polizei war am Samstagnachmittag (11.12.) mit einem Großaufgebot in der Stuttgarter Innenstadt präsent. Mehrere hundert Beamte waren nach Angaben der Polizei bei mehreren Demonstrationen im Einsatz. Im Rahmen einer AfD-Kundgebung und der Gegendemo musste die Polizei einschreiten.

Wie die Polizei berichtet, wurden bereits im Vorfeld der Demonstrationen mehrfach Teilnehmer auf die erlassene Maskenpflicht hingewiesen, der die Angesprochenen meist auch nachkamen.

Die Kundgebungen mit ihren Redebeiträgen durften aber erst starten, nachdem die Veranstalter die Teilnehmer nochmals auf die Maskenpflicht hinwiesen. Dennoch berichtet die Polizei, dass insbesondere am Schillerplatz viele Demonstranten während der Versammlung den Mund-Nasen-Schutz wieder unter die Nase zogen oder absetzten bis die Polizei den entsprechenden Personen den mit dem Ausschluss von der Demonstration drohte.

Einmal kam ein Schlagstock zum Einsatz

Am Rande der Kundgebung am Schillerplatz kam es zu mehreren Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Gegendemonstranten. Mindestens zweimal musste die Polizei ihren eigenen Angaben zufolge einschreiten, als Gegendemonstranten versuchten, den Versammlungsteilnehmern den Zugang zur Kundgebung zu verwehren. In der Nähe der Stiftskirche sei dabei ein Schlagstock eingesetzt worden.

Auch am Marienplatz trafen sich gegen 14 Uhr mehrere hundert Personen für eine angekündigte Menschenkette unter dem Motto „Keine Impfbusse/Impfteams vor Schulen, Kindergärten oder Kitas! Hände weg von unseren Kindern“. Da sich dabei ebenfalls einzelne Teilnehmende nicht an die verordnete Maskenpflicht hielten, wurde der Beginn der Versammlung erst genehmigt, nachdem die Corona-Auflagen umgesetzt wurden. Ein genehmigter Aufzug "Gegen die Totalisolation Abdullah Öcalans" verlief ohne besondere Vorkommnisse.

Die Polizei ermittelt gegen zwölf Personen, unter anderem weil sie sich nicht an die Versammlungsauflagen, insbesondere die Maskenpflicht, hielten. Es wurden zudem einzelne Personen von den Demonstrationen ausgeschlossen.

Bereits am Freitagabend fand an der Villa Reitzenstein von 18 Uhr bis 20 Uhr ein Polizeieinsatz anlässlich der Kundgebung „Kerzen gegen die Spaltung der Gesellschaft“ statt, die friedlich verlief. Obwohl der Großteil der Teilnehmenden sich dabei an die erlassenen Coronaauflagen hielt und auch der Versammlungsleiter mehrfach auf das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes hinwies, folgten zwölf Personen den erlassenen Auflagen nicht. Auch diese Personen müssen nun mit Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen.