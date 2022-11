Polizei-Großeinsatz in Magstadt: Mann läuft mit Messer durch die Stadt

Ein Mann, der sich offenbar im psychischen Ausnahmezustand befand, hat am Donnerstag (03.11.) in Magstadt (Kreis Böblingen) einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.

Wie die Polizei mitteilt, hatten mehrere Anrufer am Mittag einen Mann gemeldet, der mit einem Messer in der Hand in der Stadt unterwegs sei. "Hierbei soll er willkürlich verschiedene Gegenstände wie Fahrzeuge, Hecken und Gartenschläuche beschädigt haben", so die Polizei.

Polizei spricht von "panischem" Widerstand bei Festnahme

Der 55-Jährige soll sich einer Festnahme "panisch" widersetzt haben. Zwei Polizisten wurden dadurch laut Pressemitteilung leicht verletzt. In Tatortnähe fanden die Beamten den Informationen zufolge zwei Messer, die dem Mann zugeordnet wurden.

"Der 55-Jährige wurde zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus und anschließend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht", so die Polizei. "Er muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen."