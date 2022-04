Polizei sucht nach Leichenfund weiter nach Zeugen

Esslingen (dpa/lsw) - Nach dem Leichenfund in einem Waldstück bei Esslingen sucht die Polizei weiter «mit Hochdruck nach Zeugen und Hinweisen». Das teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen der Deutschen Presse-Agentur am Mittwochmorgen mit.

Die Leiche sei am Nachmittag des Ostermontags in einem Gebüsch in einem Waldstück zwischen Zell und Sirnau gefunden worden, hatten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitgeteilt. Der unbekannte Mann soll verletzt gewesen und vermutlich getötet worden sein.

Passanten hätten die Polizei am Montagnachmittag über die Leiche informiert. Zu dem mutmaßlichen Verbrechen richtete die Polizei nach eigenen Angaben eine 40-köpfige Sonderkommission ein.