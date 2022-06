Polizeieinsatz an Schule in Esslingen am Freitag (10.06.): Zwei Verletzte

Zu einem Polizeieinsatz ist es am Freitagmorgen (10.06.) kurz nach acht Uhr an einer Schule in Esslingen gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, wurden eine Frau und ein Kind verletzt.

Nach Angaben der Polizei ist der mutmaßliche Täter noch nicht gefasst. Es sei auch nicht ausgeschlossen, dass er sich noch auf dem Schulgelände aufhalte, sagte ein Sprecher der Polizei. Weitere Einzelheiten zu den Umständen der Tat seien bislang noch nicht bekannt, hieß es. Es laufe ein Großeinsatz der Polizei an der Schule.

Weitere Informationen folgen.