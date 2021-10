Polizeieinsatz in Ludwigsburger: Streit auf Indoorspielplatz eskaliert

Ein Streit zwischen Müttern in einem Indoorspielplatz hat am Montag (25.10.) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 16.40 Uhr erreichten einige Notrufe die Polizei. Zeugen teilten mit, dass eine aggressive Frau in dem Indoorspielplatz in der Friedenstraße in Ludwigsburg randalieren und mit Stühlen umherschmeißen würde.

Daraufhin rückten zwei Streifenwagenbesatzungen aus. Nach Angaben der Polizei herrschte auf dem Spielplatz ein großer Tumult. Auslöser für den Streit war laut Polizei ein Spielzeug, das ein Kind dem anderen entwendet haben soll. Die 33-jährige Mutter des einen Kindes das andere darauf ansprach.

In der Folge sollen sich mehrere anwesende Mütter, welche zwischen 26 und 48 Jahren alt waren, gegen die 33-jährige Frau solidarisiert haben. Die 33-Jährige soll sich daraufhin in Rage geredet haben. Selbst der Ehemann der 33-Jährigen konnte sie vor Ort nicht beruhigen.

Laut Polizei wurden nach einem hitzigen Wortgefecht Teller und andere diverse Gegenstände umhergeworfen. Eine 26-jährige Beteiligte soll dabei leicht verletzt worden sein. Die Polizei erteilte der 33-jährigen Frau einen Platzverweis. Die Lage vor Ort beruhigte sich wieder.