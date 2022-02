Polizeieinsatz in S3 am Halt Stuttgart-Universität: Verspätungen und Ausfälle bei den S-Bahnen

18.45 Uhr

Die S-Bahn Stuttgart meldet auf Twitter, dass der Polizeieinsatz beendet ist. Bis circa 20.30 Uhr müsse man noch mit einzelnen Fahrplanabweichungen bei den S-Bahnen rechnen.

18.30 Uhr

Verspätungen 18:30

S1 0-10 Ø=3,8 +10

S2 0-24 Ø=5,2 +5

S3 1-35 Ø=9,5 +6

S4 0-1 Ø=0,7 +1

S5 0-5 Ø=2,5 +5

S6 0-0 Ø=0,0

S60 0-0 Ø=0,0

18.25 Uhr

Aufgrund eines Polizeieinsatzes in einer S3 in S-Universität Richtung S-Vaihingen kommt es bei den Linien der S-Bahn Stuttgart zu Verspätungen, Umleitungen und Teilausfällen. Das teilte der VVS am Sonntagabend (16.08.) mit.