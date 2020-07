Polizeieinsatz in Sindelfingen: 37-Jähriger zieht bei Festnahme die Unterhose runter und kotet aufs Bett

Die Polizei in Sindelfingen berichtet in einer Pressemitteilung am Mittwoch (22.07.) von einer "äußerst ekelerregenden Situation", die Beamte bei einem Einsatz am Dienstagabend (21.07.) erlebt haben. Die Polizei war zunächst zu einem Streit zwischen einer 36-Jährigen und ihrem 37 Jahre alten Lebensgefährten gerufen worden. Der 37-Jährige hatte die Frau beleidigt und leicht verletzt. Anschließend hatte er die gemeinsame Wohnung verlassen. Nur wenig später wurde die Polizei erneut alarmiert, weil der Mann in die Wohnung zurückgekehrt war.

Als zwei Streifenbesatzungen eintrafen, hatte sich der Mann im Schlafzimmer eingeschlossen. Mehrere Minuten lang reagierte er nicht auf die Polizei. Erst als sie versuchten, die Tür gewaltsam zu öffnen, schloss er auf. Einer der Beamten erklärte ihm, dass er die Wohnung verlassen müsse, woraufhin der 37-Jährige, der nur mit einer Unterhose bekleidet war, laut Bericht der Polizei sofort aggressiv wurde.

Mann muss aus der Wohnung getragen werden

Er baute sich vor den Polizisten auf und versuchte, aus dem Schlafzimmer zu flüchten. Die Polizisten drängten ihn zurück auf das Bett. Daraufhin zog er seine Unterhose herunter und entleerte ohne vorherige Warnung seinen Darm. Als die Beamten versuchten, ihm Handschließen anzulegen, wehrte er sich heftig und versuchte sich zu befreien. Alle vier Beamten, drei Polizisten und eine Polizistin, kamen dabei in Kontakt mit seinem Kot. Schließlich konnten Hände und Füße des 37-Jährigen gefesselt werden. Er wurde aus der Wohnung getragen, wobei er schrie.

Diensthosen müssen nach Einsatz entsorgt werden

Der Mann musste die Nacht auf dem Polizeirevier in Sindelfingen verbringen, wo er mit frischer Kleidung ausgestattet wurde. Dort verhielt er sich weiter aggressiv und schlug gegen die Tür. Weil er über Schmerzen klagte, wurde der Rettungsdienst verständigt. Die Rettungskräfte konnten jedoch kein medizinisches Problem feststellen, so dass der Mann in Gewahrsam bleiben musste.

Nach dem Einsatz waren die Diensthosen von zwei Polizisten derart verschmutzt, dass sie entsorgt wurden. Gewahrsamseinrichtung und Streifenwagen mussten gereinigt werden. Auf den 37-Jährigen kommen Anzeigen wegen häuslicher Gewalt und Beleidigung sowie wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, Körperverletzung und Sachbeschädigung zu.