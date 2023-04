Pommesmanufaktur „Frittenwerk“ in Stuttgart am Donnerstag (06.04.) eröffnet

Das Warten hat ein Ende. Am Donnerstag (06.04.) hat das zweite Frittenwerk in Stuttgart eröffnet. Insgesamt ist es das 32. Restaurant der Düsseldorfer Pommesmanufaktur. Das neue Restaurant befindet sich in der Bolzstraße 10, Ecke Lautenschlagerstraße.

Was bietet das Frittenwerk?

Herzstück der Speisekarte ist das kanadische Nationalgericht „Poutine“, erklärt Marketing Communications Manager Sebastian Stöwer. Frei aus dem Französischen übersetzt, bedeute der Name so viel wie „Sauerei“. Statt mit einem Klecks Ketchup oder Mayo werden die Pommes mit verschiedenen Toppings und Saucen garniert. Neben dem kanadischen Klassiker - Fritten mit Bratensauce und Schmelzkäse - stehen unter anderem Chili Cheese Fries, Guacamole und Pulled Pork oder Schawarma auf der Karte.

Eine klassische Portion Fritten gibt’s ab 3,50 Euro. Die Poutines kosten zwischen 7,10 und 9,70 Euro. Neben den ausgefallenen Toppings gebe es auch die bewährte Portion Currywurst-Pommes.

Welche Optionen gibt es für Veganer?

Für Veganer gibt es zwei „veganisierte“ Versionen der beliebten Poutines - mit hausgemachten pflanzlichen Dips von Mayonnaise bis Käsesauce.

Öffnungszeiten des neuen Frittenwerk

Das Frittenwerk in der Bolzstraße hat sonntags bis donnerstags von 11 bis 22 Uhr und freitags bis samstags von 11 bis 1 Uhr geöffnet.

Auch in der neuen Stuttgarter Filiale findet sich das Markenzeichen mit der echten Mooswand wieder. Das erste Frittenwerk wurde 2014 in Düsseldorf eröffnet. In Stuttgart eröffnete das erste Frittenwerk 2018. Es befindet sich im Milaneo am Mailänder Platz 7.