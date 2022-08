Poppenweiler: Angriff mit Teppichmesser - Polizeihubschrauber im Einsatz

In Ludwigsburg-Poppenweiler ist es am späten Samstagabend (30.07.) wegen eines Teppichmesser-Angriffs zu einem großen Polizeieinsatz gekommen. Auch ein Polizeihubschrauber war in der Nacht im Einsatz. Was war passiert?

Tatverdächtiger flüchtet aus der Wohnung: Polizei fahndet mit Hubschrauber

Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall gegen 23 Uhr in der Schwaikheimer Straße. Ein 29-Jähriger wollte die privaten Probleme mit dem 43-jährigen Lebensgefährten seiner Schwester in einem Gespräch klären. Als der 43-Jährige seinem jüngeren Schwager die Türe öffnete, ging dieser mit einem Teppichmesser auf den Mann los.

Das Opfer konnte sich gerade noch reflexartig wegdrehen, wurde durch den Angriff aber trotzdem verletzt. Dem Opfer und seiner 34-jährigen Frau gelang es, den Angreifer zu Boden zu bringen und ihn festzuhalten. Nach einer kurzen Weile gelang dem 29-Jährigen aber die Flucht.

Der 43-Jährige und die Schwester des Angreifers alarmierten die Polizei, die sofort Fahndungsmaßnahmen einleitete. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz, der das Gebiet in der Nacht absuchte. Die Fahndung blieb ohne Erfolg, allerdings stellte sich der Tatverdächtige schlussendlich beim Polizeirevier Ludwigsburg.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt, muss aber nun mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen. Das Opfer wurde in der Nacht noch in ein Krankenhaus gebracht, wo die Schnittverletzungen behandelt wurden.