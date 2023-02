Prozess um Frauenleiche: Schöffe «verschwitzt» Auftakt

Stuttgart (dpa) - Der Auftakt zum Mordprozess um eine Frauenleiche in Stuttgart ist unterbrochen worden. Ein Schöffe habe den Termin «verschwitzt» und sei am Bodensee gewesen, sagte der Richter am Mittwoch. Der 33 Jahre alte Angeklagte kam aus diesem Grund nicht zu Wort. Die Verhandlung werde am 1. März (9.00 Uhr) fortgesetzt, hieß es.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Deutschen Mord vor. Demnach soll er seine 32 Jahre alte, getrennt von ihm lebende Ehefrau im Sommer des vergangenen Jahres während einer Autofahrt erschossen haben. Einen Tag später war die Leiche in einem Parkhaus gefunden worden. Im Dezember hatte die Staatsanwaltschaft Stuttgart Anklage gegen den Verdächtigen erhoben.

Der 33 Jahre alte Mann sitzt seit August in Untersuchungshaft. Zuvor war er nach Angaben der Polizei mittels eines internationalen Haftbefehls gesucht und nach einer Reise in die Türkei am Stuttgarter Flughafen festgenommen worden.

Das Schwurgericht am Landgericht hat acht Fortsetzungstermine geplant. Es könnte demnach Mitte Mai ein Urteil sprechen.