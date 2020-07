Radfahrer prallt gegen Auto und wird schwer verletzt

Bietigheim-Bissingen (dpa/lsw) - Ein 64 Jahre alter Radfahrer ist in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) gegen ein Auto geprallt und schwer verletzt worden. Ein 53 Jahre alter Autofahrer hatte den entgegenkommenden Fahrradfahrer erst beim Abbiegen bemerkt und daraufhin gebremst, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sein Wagen kam auf dem Radweg zum Stehen, sodass der Fahrradfahrer in voller Fahrt gegen den Wagen prallte, hieß es. Der Verletzte wurde am Samstagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht.