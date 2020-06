Randale in Stuttgart: Polizei bittet um Beweismaterial

Nach den schweren Ausschreitungen in Stuttgart bittet die Polizei Zeugen um Mithilfe bei den Ermittlungen. «Zur Aufklärung der Straftaten benötigt die Polizei Bilder, Videos von den Ausschreitungen, Straftaten und mutmaßlichen Tatverdächtigen», schreibt die Behörde auf einem Hinweisportal, das am Sonntagvormittag eingerichtet wurde. Mehrere hundert Menschen hatten in der Nacht zum Sonntag in der Stuttgarter Innenstadt randaliert, Läden geplündert und Polizisten verletzt. Bislang wurden 20 Menschen vorläufig festgenommen. Vorausgegangen war den Angaben zufolge eine Polizeikontrolle anlässlich eines Drogendelikts, bei dem sich viele Feiernde gegen die Beamten solidarisiert hatten.