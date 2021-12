Remseck-Aldingen: Mit Schraubendreher auf 17-Jährigen eingestochen

Ein 20-Jähriger ist am Sonntag (05.12.) von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Er soll am Samstagabend in Aldingen mit einem Schraubendreher auf einen 17-Jährigen eingestochen haben. Der 17-Jährige wurde nach Angaben der Polizei schwer verletzt.

Heftige Auseinandersetzung eskaliert

Zwischen dem 17-Jährigen und dem 20-Jährigen war es am Samstagabend zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der 17-Jährige an einer Stadtbahnhaltestelle gestanden. Der ihm flüchtig bekannte 20-Jährige soll ihn dann von hinten am Hals und an den Schultern gepackt haben, worauf er sich zur Wehr setzte. Er schlug auf den 20-Jährigen ein, wordurch es zu einer "handfesten Schlägerei" kam.

Der 20-Jährige soll dann einen Schraubendreher gezogen und damit mehrfach auf seinen Kontrahenten eingestochen haben. Danach ergriff er die Flucht. Eine Zeugin verständigte die Polizei.

Mehrere Streifenbesatzungen rückten aus. Der 17-Jährige wurde mit diversen Stichverletzungen gefunden. Der Rettungsdienst brachte iihn ins Krankenhaus. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg. Am Sonntag wurde der 20-Jährige dann vorläufig festgenommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.