Remseck am Neckar/Aldingen: Gärtnerei gerät in Brand

Zu einem Brand in einer Aldinger Gärtnerei ist es am Samstagabend (06.08.) um kurz nach 19 Uhr gekommen. Wie die Polizei mitteilt, meldeten mehrere Personen, sowohl Polizei als auch Feuerwehr, das Bemerken einer großen Rauchwolke.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte ein offenes Feuer in einem unbebauten Außenlager im Markgröninger Weg festgestellt werden. Dort gerieten gelagerte Holzpaletten und Plastikkübel in Brand. Verletzte wurde bei dem Brand allerdings niemand. Die Feuerwehren Remseck, Asperg und Ludwigsburg hatten das Feuer schnell gelöscht. Bisherigen Kenntnissen nach ist eine technische Ursache für den Brand unwahrscheinlich. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.