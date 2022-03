Remseck am Necker: Falscher Bankmitarbeiter erbeutet rund 10.000 Euro

In Remseck am Neckar ist am Dienstag (08.03.) eine ältere Frau Opfer einer Betrugsmasche geworden. Laut Pressemitteilung bekam die Dame einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters ihrer Hausbank. In dem Gespräch täuschte ihr der Betrüger vor, dass es auf ihrem Konto zu zwei unautorisierten Überweisungen gekommen sei.

Damit die Überweisungen wieder auf ihr Konto zurückgebucht werden können, forderte der angebliche Bankmitarbeiter die Bestätigung einer TAN-Nummer. Diese würde er der Frau per SMS auf ihr Handy schicken. Da als Absender der SMS der Name ihrer Bank angegeben war, klickte sie auf den Link zur Bestätigung der TAN-Nummer.

Direkt nach diesem Link-Klick nahm die Frau telefonischen Kontakt zur ihrer Bank auf. Dabei stellte sich heraus, dass sie Opfer einer Betrugsmasche wurde. Durch die Betrüger wurde bis dahin aber schon ein knapp fünfstelliger Betrag vom Konto abgebucht, außerdem wurde ihr Online-Banking gesperrt. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.