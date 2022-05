Remseck: Audi gerät am Montagabend (2.5.) von Fahrbahn ab - Fahrer verletzt

Ein 24-jähriger Audifahrer hat am Montagabend (2.5.) gegen 21 Uhr auf der Zufahrt vom Sonnenhof zur Landesstraße 1100 auf der Gemarkung von Remseck einen Unfall verursacht. Das teilt das Polizeipräsidium Ludwigsburg auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Der Mann war mit seinem Audi A6 in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der 24-Jährige wurde dabei in seinem Auto eingeklemmt. Nach der Behandlung durch den Notarzt wurde er von der Feuerwehr befreit und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Höhe des Schadens am Fahrzeug kann derzeit noch nicht beziffert werden.