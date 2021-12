Remseck: Zwei Smart prallen auf Kreuzung zusammen, einer überschlägt sich

Bei einem Umfall am Dienstag (07.12.) sind in Remseck-Aldingen zwei Smart aufeinandergeprallt. Eines der beiden Fahrzeuge fuhr laut Polizei daraufhin in eine Hecke, das andere überschlug sich.

Beide Ampeln auf Grün?

Der Pressemitteilung zufolge sind die beiden Autos gegen 6.20 im Kreuzungsbereich L1144/Cannstatter Straße zusammengeprallt. Beide Fahrer, ein 29-Jähriger und ein 35-Jähriger, gaben demnach an, die Ampel hätte Grün gezeigt.

Zwei Rettungswägen brachten die beiden Fahrer vorsorglich in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall sei ein Schaden von etwa 30.000 Euro entstanden, so die Polizei. Der Smart des 35-Jährigen, der sich überschlagen hatte, musste abgeschleppt werden.

Zeugen können sich bei der Polizei unter 07154 1313-0 melden.