Rohrbruch in Aalen: Wasserversorgung stundenlang ausgefallen

Aalen (dpa/lsw) - Ein Rohrbruch hat in Aalen einen stundenlangen Ausfall der Wasserversorgung verursacht. In vielen Haushalten lief am Sonntagmorgen kein Wasser, wie ein Sprecher der Stadtwerke mitteilte. Techniker behoben die Störung am Vormittag, zuvor richteten sie eine Notversorgung ein.

Der Ausfall wurde am frühen Morgen gemeldet. Viele Bürger riefen bei dem Versorger an. Wie viele Menschen betroffen waren, war zunächst unklar. Zuvor hatte die «Schwäbische Post» darüber berichtet.