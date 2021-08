Der Minnesänger Walther von der Vogelweide rühmte die byzantinische Prinzessin Irene als „Rose ohne Dornen“. Als Ehefrau des Stauferkönigs Philipp von Schwaben rief sie mit ihrer exotischen Erscheinung große Aufmerksamkeit hervor. Am 27. August 1208 starb Irene von Byzanz auf der Burg Hohenstaufen und wurde im Kloster Lorch begraben. Eine Gedenktafel in der Klosterkirche erinnert an die Königin. Im Rahmen des Themenjahrs „Exotik - Faszination und Fantasie“ der Staatlichen Schlösser und