Rottenburg: Kohlenmonoxid in Firma ausgetreten - Sechs Verletzte

Rottenburg (dpa/lsw) - In einer Firma im Landkreis Tübingen sind sechs Menschen durch austretendes Kohlenmonoxid verletzt worden. Die Betroffenen im Alter zwischen 37 und 51 Jahren wurden nach dem Vorfall am Montag in umliegende Kliniken gebracht. Ersten Ermittlungen zufolge war das Gas an einem Gabelstapler ausgetreten und hatte für stark erhöhte Werte in dem Firmengebäude in Rottenburg gesorgt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Gebäude wurde von der Feuerwehr belüftet, der Gabelstapler sichergestellt.