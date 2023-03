Saisonstart im Blühenden Barock Ludwigsburg: Neuerung für den Märchengarten

Das Blühende Barock in Ludwigsburg ist am Freitag (17.03.) in die neue Saison gestartet. 60.000 Pflanzen, darunter Tulpen, Narzissen, Hyazinthen, Bellis oder Stiefmütterchen, sollen die Besucher in Frühlingsstimmung versetzen. Auch der Märchengarten hat wieder geöffnet.

Zum Saisonbeginn 2023 gibt es eine Besonderheit am Eingang des Blühenden Barocks. "Floristisch gestaltete Ostereier und Osterhasen empfangen den Besucher und verführen zu schönen, aber auch lustigen Fotos", heißt es in einer Pressemitteilung.

Neuer Betreiber für die Märchenbahn gefunden

Ab sofort ist auch der Märchengarten wieder für die Besucher geöffnet. Rapunzel, der Froschkönig, der Riese Goliath und andere Märchenfiguren können wieder besucht werden. Auch die Märchenbahn kann weiter fahren, nachdem die bisherigen Betreiber, Wolfgang und Marta Max, den Betrieb zum Saisonende 2022 eingestellt hatten. Jochen und René Zoller übernehmen die Märchenbahn, die als "Blühbähnle" ihre Runden dreht. Die Einzelfahrt kostet 1,80 Euro. Es gibt aber - kein Scherz - auch ein 9-Euro-Ticket, das sechs Fahrten ermöglicht.

Öffnungszeiten für Blühendes Barock und Märchengarten

Das Blühende Barock ist von 7.30 Uhr bis 20.30 Uhr geöffnet. Derzeit gibt es keinen Kartenverkauf am Kassenautomaten. Daher müssen Gäste ohne Dauerkarte die Kassen-Öffnungszeiten beachten.

Haupteingang Schorndorfer Straße: 9 bis 18 Uhr (Sonntag: 9 bis 19 Uhr)

Eingang Hinterer Schlosshof: 8 bis 20 Uhr

Mömpelgardstraße: 110 bis 17 Uhr

Der Märchengarten ist während der Saison von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Die Orangerie kann in der Regel von 9 bis 18 Uhr besucht werden.

Die Tageskarte im Blühenden Barock mit Märchengarten kostet 11,50 Euro für Erwachsene und 5,50 Euro für Kinder.