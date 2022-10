Sanierung der B10 und B27 in Stuttgart: Achtung Autofahrer, hier wird gesperrt

Das Regierungspräsidium Stuttgart lässt im November 2022 gleich an mehreren Stellen Bauarbeiten an B10 und B27 durchführen. Das geht aus aktuellen Pressemitteilungen hervor. Unsere Übersicht verrät, wo und wann Autofahrer sich auf gesperrte Straßen einstellen müssen.

Bauarbeiten auf der B10: Fahrbahn wird erneuert

Ab Montag, 7. November, wird auf der B 10 in Fahrtrichtung Vaihingen/Enz gebaut. Es steht in beiden Richtungen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Ausfahrt der B 10 Anschlussstelle Stammheim in Fahrtrichtung Vaihingen/Enz bleibt offen, in Fahrtrichtung Vaihingen/Enz ist sie während der Bauarbeiten gesperrt.

Voraussichtliches Ende: Donnerstag, 17. November.

Ab Freitag, 18. November, ist die B10-Ausfahrt an der Anschlussstelle Stammheim in Fahrtrichtung Vaihingen/Enz geschlossen. Der Grund dafür ist eine Erneuerung der Fahrbahn.

Voraussichtliches Ende: Montag, 21. November.

Bauarbeiten auf der B27: Auch hier kommt neuer Fahrbahn-Belag

Ab Freitag, 4. November, etwa 20 Uhr wird auf der B 27 der Fahrbahnbelag zwischen Leinfelden-Echterdingen (Mitte) und dem Zeppelintunnel erneuert. Es steht in jeder Fahrtrichtung voraussichtlich nur eine Fahrbahn zur Verfügung. Die Anschlussstelle Leinfelden-Echterdingen (Mitte) ist in Fahrtrichtung Tübingen gesperrt, Einfahrt und Ausfahrt nicht möglich.

Voraussichtliches Ende: Montag, 7. November, etwa 5 Uhr.

Ab Freitag, 11 November, etwa 20 Uhr ist dann die Gegenseite der B27 an der Reihe. Ein- und Ausfahren auf die B 27 in Richtung Stuttgart an den Anschlussstellen Leinfelden-Echterdingen (Mitte) und Messe/Flughafen wird dann nicht möglich sein. Auch während dieser Bauarbeiten steht in beiden Fahrtrichtungen wohl je nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Voraussichtliches Ende: Montag, 14. November, etwa 5 Uhr.

Bauarbeiten auf B10 und B27: Gibt es Umleitungen?

Laut Regierungspräsidium Stuttgart werden während der Bauarbeiten immer Umleitungen ausgeschildert. Insbesondere von einer der Bundesstraßen sollte man sich aber eher fernhalten: "Aufgrund der genannten Einschränkungen und der sehr hohen Verkehrsbelastung auf der B 27 empfehlen wir, diesen Bereich weiträumig zu umfahren", so die Pressestelle

Und, auch das ist den aktuellen Mitteilungen zu entnehmen: Auch im Dezember werden auf B10 und B27 weitere Sperrungen erwartet. Details will die Behörde noch bekanntgeben.