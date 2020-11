Schüsse in der Beskidenstraße nahe Fellbach: Großeinsatz der Polizei mit Hubschrauber-Fahndung

Am Samstagabend (21.11) kam es gegen 19.15 Uhr nach Angaben der Polizei zu einem "dramatischen Vorfall häuslicher Gewalt" in der Beskidenstraße in Bad Cannstatt. Ein bewaffneter Mann sei vom Dach eines Hauses gesprungen. Derzeit sei die Lage unübersichtlich.

Das Gebiet sei weiträumig abgesperrt, ein Hubschrauber sei ebenfalls im Einsatz. "Wir haben alles vor Ort, was möglich ist ", sagte der Sprecher der Polizei am Telefon.

Weitere Informationen folgen.