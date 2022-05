Schütteltod von Jungen: Ex-Freund der Mutter in Haft

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach dem gewaltsamen Tod eines behinderten Fünfjährigen muss der Ex-Freund der Mutter ins Gefängnis. Das Landgericht Stuttgart verurteilt den 25-Jährigen am Montag wegen Totschlags zu neun Jahren Haft. Die Kammer zeigte sich überzeugt, dass der Mann das Kind im Sommer 2020 in Sindelfingen durch heftiges Schütteln umgebracht hat, während er eigentlich auf ihn und den kleinen Bruder aufpassen sollte. Wenige Tage nach jenem Nachmittag im Juli 2020 war das Kind an den Folgen eines Hirnschadens gestorben.

«Motiv und Auslöser der Tat konnten nicht festgestellt werden», sagte der Richter in seiner Urteilserklärung. Es sei aber ohne Zweifel sicher, dass der Mann verantwortlich sei, da er mit dem Opfer und dessen kleinen Bruder alleine in der Wohnung gewesen sei. Dem Kind sei es vergleichsweise gut gegangen, als die Mutter die Wohnung verlassen habe. «Und es war klar, dass Sie Kenntnis hatten, was passieren würde, wenn man ein Kind in dieser Weise schüttelt», sagte der Richter weiter.

Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor auf zehn Jahre Haft für den Deutschen plädiert, die Verteidigung hingegen auf Freispruch.