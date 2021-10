Schaden von 350.000 Euro bei Brand im Neckarhafen Plochingen

Plochingen (dpa/lsw) - Bei einem Brand im Neckarhafen in Plochingen (Kreis Esslingen) ist am Montag ein großer Schaden entstanden. Auf einem Firmengelände sei am Morgen der Maschinenraum eines Baggers in Brand geraten, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Der Schaden durch den Brand beträgt demnach rund 350.000 Euro. Menschen wurden nicht verletzt. Auslöser für das Feuer war nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein technischer Defekt. Der Brand habe für eine hohe Rauchsäule gesorgt, hieß es. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Angaben zufolge verhindern, dass Löschmittel in den Neckar geriet.

