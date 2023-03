Schlägerei in Ludwigsburg: Männer prügeln sich am verkaufsoffenen Sonntag

Zwei Männer und ein 14-Jähriger haben sich am Sonntag (19.03.) in der Innenstadt von Ludwigsburg geprügelt. Da die Schlägerei am verkaufsoffenen Sonntag stattfand, sorgte sie laut Polizei für großes Aufsehen bei den Passanten.

Streit führt zu Schlägerei – und Pfefferspray-Einsatz

Vorausgegangen war der Schlägerei laut Pressemitteilung ein Streit zwischen drei Personen. Ein 38-Jähriger wollte demnach gegen 16.30 Uhr mit seinem Auto die Kreuzung Lindenstraße/Kirchstraße passieren. Ein 28-Jähriger wollte die Straße mit Frau und Kinderwagen zur gleichen Zeit zu Fuß überqueren.

Nach einer verbalen Auseinandersetzung hätten der 38-Jährige, sein 14-jähriger Sohn, der ebenfalls im Auto war, und der 28-Jährige aufeinander eingeschlagen. "Ein 28-jähriger Mann aus der Familie des 38-Jährigen Autofahrers eilte herbei, nachdem er die Auseinandersetzung bemerkt hatte, und sprühte mit Pfefferspray gegen den 28-jährigen Fußgänger", so die Polizei.

Autofahrer und Fußgänger im Krankenhaus

Der 38-jährige Autofahrer und der 28-jährige Fußgänger wurden laut Polizei leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

"Der Sachverhalt hatte eine große Außenwirkung, da die Ludwigsburger Innenstadt am verkaufsoffenen Sonntag stark frequentiert war und zahlreiche Passantinnen und Passanten Zeugen der Auseinandersetzung wurden", so die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.