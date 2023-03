Schockanruf in Stuttgart: Seniorin übergibt Betrügern mehrere Zehntausend Euro

Betrüger haben am Dienstag (29.03.) bei einer 82-Jährigen in Stuttgart Wertgegenstände und Schmuck erbeutet. So soll die Frau über vier Stunden gleich mehrere Anrufe erhalten haben, in denen sich die Anrufer als Polizeibeamte oder Staatsanwälte ausgaben. Dabei überzeugten die Betrüger sie davon, dass ihr Enkelsohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht hatte und nur durch eine Kautionszahlung einer Haftstrafe entgehen kann.

Wie die Polizei mitteilt, übergab die Seniorin Wertgegenstände und Schmuck an einen ca. 40-jährigen Mann. Der Abholer erbeutete mit dieser Masche einen Betrag von mehreren Zehntausend Euro.

Das rät die Polizei in solchen Fällen