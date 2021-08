Schrottfahrzeuge in Brand: Feuerwehr im Einsatz

Bietigheim (dpa/lsw) - Auf einem Firmengelände in Bietigheim (Kreis Rastatt) sind am Freitag mehrere Schrottfahrzeuge in Brand geraten. Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot vor Ort, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Beim Starten eines dort abgestellten Fahrzeugs kamen demnach am Freitagnachmittag plötzlich Stichflammen aus dem Motorraum. Das Feuer habe sich auf weitere Fahrzeuge ausgebreitet und die Flammen seien zeitweise bis zu 60 Meter in die Höhe geschossen, so der Sprecher. Es seien bislang keine Verletzten bekannt. Gebäudeteile waren von dem Brand zunächst nicht betroffen. Die Löscharbeiten dauerten am Nachmittag noch an.

