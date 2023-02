Schrozberg: Mutter sucht verschwundene Tochter (15) über Facebook

Ein Facebook-Beitrag sorgt in der Region Stuttgart aktuell für Aufsehen: Eine Mutter aus Schrozberg (Kreis Schwäbisch Hall) sucht mit Foto und Personenbeschreibung nach ihrer 15-jährigen Tochter. Sie werde seit Donnerstag (16.02.) vermisst. Der Beitrag wurde mittlerweile fast 5.000 mal geteilt und findet sich in zahlreichen Gruppen. Eine Polizeimeldung dazu gibt es aber nicht – warum das?

Bericht: Mutter hatte Kontakt zur Tochter

Sucht man nach dem Fall der vermissten 15-Jährigen, stößt man auf einen Artikel der "Südwest Presse" vom Montag (20.02.). Darin kommt die Mutter zu Wort. Sie gibt an, dass ihre Tochter am Donnerstag das Haus verlassen habe, aber nie in ihrer Schule angekommen sei. Ihr Aufenthaltsort sei unbekannt. Am Sonntag (19.02.) habe die Mutter aber Kontakt zu ihrer Tochter gehabt.

Im Artikel wie auch im Aufruf der Mutter wird eine Telefonnummer der Polizei in Crailsheim angegeben. Doch eine Öffentlichkeitsfahndung hat die Polizei bislang nicht herausgegeben. Warum nicht?

Polizei: "Das ist nicht der klassische Vermisstenfall"

"Das ist nicht der klassische Vermisstenfall", sagt ein Sprecher des zuständigen Polizeipräsidiums in Aalen. Man wisse, dass die Frau ihre Tochter suche, und man sei auch involviert. Nach den bisherigen Maßnahmen geht die Polizei aber davon aus, dass sich die 15-Jährige nicht in Gefahr befindet.

"Dem Mädchen geht es gut, aktuell möchte sie einfach nicht nach Hause", so der Polizeisprecher weiter. Es habe Kontakt zur 15-Jährigen gegeben, die Schülerin sei "nicht verschollen oder Ähnliches". Die Polizei sehe deshalb keine rechtliche Grundlage, eine Öffentlichkeitsfahndung einzuleiten.