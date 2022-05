Seit Sonntagmorgen (01.05.) wird ein 14-Jähriger aus Schwäbisch Gmünd vermisst. Die Kripo fahndet nach dem Jungen und bittet die Bevölkerung nun erneut um Hinweise.

Wie aus einer Pressemitteilung vom Mittwochmittag (04.05.) hervorgeht, verschwand der 14-jährige A.Q. in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus seiner Wohngruppe in der Straße Am Strümpfelbach. Bei der Suche nach ihm setzte die Polizei unter anderem bereits einen Polizeihubschrauber ein.

Die Kripo geht der Mitteilung zufolge momentan davon aus, dass sich der Jugendliche im Raum Schwäbisch Gmünd aufhält. Möglicherweise wolle er nicht gefunden werden, heißt es weiter. "Nach wie vor ist dennoch eine Gefahr für die Gesundheit des Jungen nicht auszuschließen."

Personenbeschreibung des vermissten 14-Jährigen

Auf der Homepage der Polizei Baden-Württemberg wurde nun ein neues Fahndungsbild des Vermissten eingestellt.

Einer früheren Mitteilung der Polizei zufolge liegt von dem vermissten 14-Jährigen folgende Beschreibung vor: Er ist circa 1, 60 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Er hat lockige, schwarze Haare. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er ein blau-weißes T-Shirt und eine Jogginghose, bei der ein Bein rot und ein Bein schwarz sind.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Jungen nimmt das Kriminalkommissariat Aalen unter Telefon 07361/580-0 entgegen.