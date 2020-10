Schwäbisch Gmünd: Einhorntunnel nach Unfall mit sechs Fahrzeugen stundenlang gesperrt

Nach einem Unfall mit sechs Fahrzeugen war der Einhorntunnel in Schwäbisch Gmünd am Freitagnachmittag (23.10.) für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt. Um 19.15 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben. Das teilt die Polizei auf Nachfrage mit. Den Angaben zufolge hat sich der Unfall auf der Fahrbahn in Richtung Aalen ereignet.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde eine Person leicht verletzt. Zwei Fahrzeuge müssen abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme läuft. Es gibt starke Verkehrsbehinderungen. Die Polizei rät, den Bereich zu umfahren. Wie lange die Sperrung andauert, ist noch nicht absehbar.