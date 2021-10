Schwäbisch Gmünd: Fünf Autos brennen lichterloh vor Autohaus

Schwäbisch Gmünd (dpa/lsw) - Auf dem Parkplatz eines Autohauses in Schwäbisch Gmünd haben am späten Samstagabend fünf Autos lichterloh gebrannt. Der Feuerschein der nebeneinander stehenden brennenden Wagen war noch aus einiger Entfernung gut sichtbar. Der Sachschaden wurde von der Polizei auf etwa 60.000 Euro geschätzt. Zur Ursache gab es am frühen Sonntagmorgen noch keine Erkenntnisse. Die Polizei konnte Brandstiftung ebenso wenig ausschließen wie einen technischen Defekt.

