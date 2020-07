Schwäbisch-Gmünd: Schwerer Unfall auf der B29 löst Verkehrschaos aus

Am Montagnachmittag (13.07.) ereignete sich auf der B29 kurz vor Schwäbisch Gmünd ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei wurde eine Frau schwer verletzt. Die Fahrerin eines VW Touran fuhr laut Polizeibericht von Aalen in Richtung Schwäbisch-Gmünd, als sie in der Aalener Straße vor dem Tunnel aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einem LKW frontal zusammenstieß. Laut Zeugen sei die Autofahrerin kurz zuvor ein weiteres Mal leicht auf die Gegenfahrspur geraten, der Gegenverkehr konnte aber hier noch ausweichen.

Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau schwer und ein Kind, das auf dem Beifahrersitz saß, leicht verletzt. Beide wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, der LKW-Fahrer blieb unversehrt.

Derzeit (Stand 18 Uhr) ist die B29 nur auf einer Spur befahrbar, die Polizei regelt den Verkehr. Aufgrund des Feierabendverkehrs ist noch mit weiteren Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an, die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet unter Tel. 07171/3580 um Zeugenhinweise.