Schwäbisch Gmünd: Vermisste 13-Jährige wohlbehalten zurück

Das 13-jährige Mädchen, das seit dem 30. August aus einem Kinderheim in Schwäbisch Gmünd vermisst wurde, ist wohlbehalten wieder aufgetaucht. Das berichtet das Polizeipräsidium Aalen am Freitagmorgen (03.09.).

Am Donnerstag (02.09.) hatte die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung nach der Vermissten herausgegeben. Noch am selben Abend sei die 13-Jährige gegen 23 Uhr zu ihren Eltern zurückgekehrt, heißt es in der aktuellen Mitteilung.