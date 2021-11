Schwäbisch Hall: 28-Jähriger bedient sich unerlaubt an Salattheke und wird aggressiv

Ein 28-Jähriger muss jetzt aufgrund seines Verhaltens in einem Einkaufsmarkt mit einem Strafverfahren rechnen. Der Mann war am Samstagnachmittag (13.11.) gegen 16 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Dreimühlengasse in Schwäbisch Hall unterwegs.

Was war geschehen

Wie die Polizei mitteilte, soll er sich unerlaubt von einer im Markt aufgestellten Salattheke bedient haben. Er weigerte sich an der Kasse das Gegessene zu bezahlen und zeigte sich zudem aggressiv. Beim Eintreffen der Polizei wehrte sich der Mann, leistete Widerstand und beleidigte sowie bedrohte die Beamten. Der 28-Jährige soll wohl unter Alkoholeinfluss gestanden haben.