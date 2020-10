Schwäbisch Hall: Anwohner retten Kühe aus brennendem Stall - 300 000 Euro Schaden

Blaufelden (dpa/lsw) - Beim Brand eines Kuhstalls in Blaufelden (Kreis Schwäbisch Hall) sind am Dienstag mehrere Tiere verendet und schwere Schäden entstanden. Als die Feuerwehr am Nachmittag am Ort des Geschehens eintraf, habe sich der Stall in Vollbrand befunden, teilte die Feuerwehr mit. Anwohner hatten demnach fast alle der etwa 70 Tiere in Sicherheit gebracht, doch eine Kuh und drei Kälber verbrannten. Die Höhe des Schadens beläuft sich laut ersten Schätzungen auf etwa 300 000 Euro. Am späten Dienstagabend war die Feuerwehr noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Wie es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.