Schwarzfahrer aus Winnenden zwingt ICE zur Notbremsung

Ein 39-Jähriger Mann aus Winnenden hat am Dienstagabend (26.7) die Notbremse in einem ICE bei Geislingen betätigt und anschließend eine Zugbegleiterin sexuell belästigt.

Wie die Polizei berichtet, zog der Mann in einem ICE in Richtung München auf der Höhe des Bahnhofs Geislingen an der Steige gegen 21.30 Uhr ohne ersichtlichen Grund die Notbremse. Bei der anschließenden Schnellbremsung des ICEs wurde glücklicherweise kein Reisender verletzt.

Keine Fahrkarte, dafür aber illegale Arzneimittel

Eine Zugbegleiterin stellte den Mann zur Rede, woraufhin dieser sie beleidigt und sexuell belästigt haben soll. Anschließend verlangte er offenbar nach einem Taxi.

Ein im Zug mitreisender Bundespolizist übergab den 39-Jährigen am Bahnhof Geislingen an der Steige an eine bereits alarmierte Polizeistreife.

Im Rucksack des Beschuldigten befanden sich verschiedene illegale Arzneimittel. Zudem hatte der Mann keine gültige Fahrkarte dabei.

Gegen ihn laufen nun Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und sexueller Belästigung.