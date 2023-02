Schwerer Unfall mit vier Fahrzeugen bei Sindelfingen: A81 gesperrt

Bei einem Unfall auf der A81 bei Sindelfingen am Freitag (10.02.) ist ein 23-Jähriger schwer verletzt worden. Vier Fahrzeuge waren an dem Unfall am frühen Nachmittag beteiligt. Die A81 musste in Richtung Singen voll gesperrt werden.

Vier Fahrzeuge krachen ineinander

Laut Polizei hatte der 23-Jährige kurz vor der Ausfahrt Böblingen bremsen müssen. Ein BMW fuhr auf seinen Skoda auf, ein VW krachte in den BMW. Ein Mercedes fuhr wiederum auf den VW auf. Der Versuch des Fahres, noch nach rechts auszuweichen, endete im Heck des BMW. Der BMW wurde durch den Aufprall um 180 Grad gedreht.

Drei Autofahrer bei Unfall verletzt

Der 23-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Zwei weitere Fahrer im Alter von 24 und 29 Jahren wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten ins Krankenhaus.

Autobahn gesperrt: Unfall sorgt für Stau auf der A81

Aus den Fahrzeugen traten Betriebsflüssigkeiten aus. Alle beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr musste zwischenzeitlich von der Autobahn abgeleitet werden. Später konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Es kam zu erheblichen Beeinträchtigungen.