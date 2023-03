"Schwimmfit" in Stuttgart: 40 neue Kinder-Schwimmkurse starten ab 19. April

Am 19. April starten in Stuttgart rund 40 "Schwimmfit"-Schwimmkurse für Kinder. Das teilte die Stadt am Montag (27.03.) mit. Was Eltern über das Angebot wissen müssen.

Was sind "Schwimmfit"-Schwimmkurse?

„Schwimmfit“ ist ein Programm des Amts für Sport und Bewegung, des Schulverwaltungsamts und der Stuttgarter Bäder. Es wird in Zusammenarbeit mit Sportvereinen und privaten Schwimmschulen angeboten. "Lernziele sind zum Beispiel die Wassergewöhnung (Stufe 1), die Fähigkeit zur Selbstrettung ('Seepferdchen', Stufe 2) oder die Aneignung neuer Schwimmtechniken (Stufe 3)."

Wo finden die "Schwimmfit"-Schwimmkurse statt?

Die Kurse sind über das Stadtgebiet von Stuttgart verteilt. Eine Übersicht gibt es hier.

Wann finden die "Schwimmfit"-Schwimmkurse statt?

Die Kurse finden ab 19. April mittwochs und samstags statt. Sie laufen bis zu den Sommerferien.

Ab welchem Alter kann mein Kind die Schwimmkurse besuchen?

"Die Kurse bieten für jeden Fähigkeitsstand und jede Altersstufe ein passendes Angebot", so die Stadt Stuttgart. Die Angeboten richten sich an Kinder ab 4 Jahren.

Wann und wo kann ich mein Kind für den Schwimmkurs anmelden?

Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Sie erfolgt direkt bei den jeweiligen Kursanbietern, die auf www.stuttgart‐bewegt‐sich.de aufgelistet sind.