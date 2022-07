Sechs Verletzte bei Unfall auf der Autobahn 81

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 81 bei Stuttgart sind sechs Menschen verletzt worden. Ein Transporter mit sechs Insassen sei am Übergang der Bundesstraße 10 auf die A81 aus bislang unklarer Ursache am Freitag von der Fahrbahn abgekommen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der Wagen überschlug sich und blieb neben der Fahrbahn stehen. Alle sechs Insassen seien verletzt worden, zwei zogen sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei lebensgefährliche Verletzungen zu. Die Verletzten wurden mit einem Hubschrauber und Rettungswagen in Kliniken gebracht. Andere Fahrzeuge waren an dem Unfall laut Polizei nicht beteiligt. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.