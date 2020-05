Selfies auf dem Gleis: Regionalzug nach Heilbronn muss Schnellbremsung einleiten

Zwei Mädchen im Alter von 16 und 17 Jahren wollten am Montag (04.05.2020) gegen 13.30 Uhr auf dem Gleisbett in der Nähe von Waldenburg und Kupferzell Selfies von sich schießen. Der Lokführer eines Regionalzugs auf der Fahrt von Crailsheim nach Heilbronn sah die beiden Mädchen und gab einen Achtungspfiff ab.Er legte sofort eine Schnellbremsung ein, so dass der Zug wenige Meter vor den jungen Frauen zum Stehen kam. Sie blieben unverletzt und wurden von der Bundespolizei an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Sie müssen nun mit einer Anzeige wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr rechnen.

Die Bundespolizei warnt vor der Lebensgefahr durch Aufenthalte im Gleisbereich: "Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtungt sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Halt (Der Bremsweg eines Zuges bei 100 km/h beträgt bis zu 1.000 Meter). Selfies im Gefahrenbereich können daher tödlich enden."