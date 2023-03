Seniorin fährt mit Auto Stromkasten um: Firmen ohne Strom

Stuttgart (dpa/lsw) - Eine 83-Jährige hat mit ihrem Auto in Stuttgart einen Stromverteilerkasten umgefahren - und damit einen Stromausfall in umliegenden Firmen verursacht. Die Frau wollte am Donnerstag von einem Supermarktparkplatz auf die Straße abbiegen, wie die Polizei mitteilte. Dabei geriet sie aus bislang unbekannter Ursache auf den Gehweg, fuhr den Stromverteilerkasten um und prallte schließlich gegen einen Baum. Die Seniorin wurde leicht verletzt. Der entstandene Schaden könne noch nicht beziffert werden, hieß es.