Siebenjähriger aus Stuttgart von Bus überrollt: Polizei sucht Zeugen

Hamburg (dpa) - Nach dem Tod eines Siebenjährigen, der in der Hamburger HafenCity von einem Bus überrollt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Der Junge sei am Samstagnachmittag bei Grün über eine Fußgängerampel gelaufen, als ihn der Bus erfasst habe, teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Siebenjährige aus Stuttgart mit seiner 35-jährigen Mutter und der 61-jährigen Oma unterwegs. Beide wurden von einem Seelsorgeteam betreut.

Ob der 61 Jahre alte Busfahrer, wie zunächst vermutet, bei Rot gefahren sei oder bei Gelb oder Grün, sei noch Teil der Ermittlungen. Dazu wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit und bittet um die Unterstützung von Augenzeugen. Die Auswertung der Blutprobe des Fahrers stehe noch aus. Beamte konnten zunächst keine Hinweise auf mögliche Alkoholisierung oder den Einfluss anderer Drogen feststellen.