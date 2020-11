Siebtklässler teilen Kinderpronografie in Chatgruppe

Siebtklässler in Stuttgart haben in einer privaten Chatgruppe Bilder mit kinderpornografischem Inhalt geteilt. Die Polizei hatte einen Hinweis darauf erhalten. "Von wem dieser stammt, sagen wir nicht, um keine Unruhe in den Fall zu bringen", so ein Sprecher der Polizei am Freitag (20.11.).

Nachdem der Fall bekannt wurde, haben Kriminalbeamte des Jugenddezernats am Donnerstag zusammen mit Präventionsbeamten die betroffenen Schulklassen besucht. Die Beamten machten den Schülern deutlich, welche Konsequenzen das Teilen solcher Bilder haben kann. Die Schüler, die alle noch nicht strafmündig sind, zeigten sich einsichtig. Sie löschten die Bilder und Dateien im Beisein der Polizei.