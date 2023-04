Signalstörung in Stuttgart: Verspätungen und Fahrtausfälle im S-Bahn-Verkehr

Aktuell kommt es bei den S-Bahnen der Linie S1, S2 und S3 zwischen Schwabstraße und Stuttgart-Vaihingen zu Verspätungen und Ausfällen (Stand 15.04., 15.28 Uhr). Das teilte der Verkehrs- und Tarifbund (VVS) mit.

Der Grund dafür ist eine Signalstörung an der Haltestelle Stuttgart-Universität in Richtung Stuttgart-Vaihingen. „Bitte achten Sie auf Lautsprecheransagen und Anzeigen an den Bahnsteigen und aktualisieren Sie Ihre Reiseverbindung in den elektronischen Auskunftsmedien", schreibt der VVS in einer Mitteilung.