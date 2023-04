Sindelfingen: Polizeiauto während der Fahrt mit Joghurtbechern beworfen

Unbekannte haben vier volle Joghurt-Becher aus einem Gebäude in Sindelfingen auf eine vorbeifahrende Polizeistreife geworfen. Eine Polizistin wurde dabei getroffen.

Wie die Polizei berichtet, kam es in der Nacht zum Samstag (1.4.) zu dem Angriff. Die Unbekannten warfen vermutlich aus einem Gebäude heraus insgesamt vier volle Joghurtbecher gezielt in Richtung des geöffneten Beifahrerfensters des fahrenden Polizeiautos. Drei der Becher verfehlten ihr Ziel, doch der vierte Becher traf das Fahrzeug auf der Beifahrerseite.

Polizistin wird getroffen

Der Joghurt verteilte sich auf den Seitenscheiben und traf eine Polizistin auf dem Beifahrersitz. Verletzt wurde niemand, es entstand kein weiterer Schaden. Nach dem Angriff suchten mehrere Streifenwagenbesatzungen und Polizeihundeführer die Umgebung auf der Suche nach Verdächtigen ab. Die Fahndung blieb jedoch ohne Erfolg.